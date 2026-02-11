Hier läuft gehörig was schief: Als Polizei diesen Lkw sieht, ist die Fahrt sofort vorbei

Troisdorf - Im Rahmen einer Großkontrolle durch die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis haben Beamte einen in Schieflage geratenen Lkw-Fahrer (35) gestoppt. Ein spezielles Bergungsunternehmen aus Köln musste hinzugezogen werden.

Unübersehbar war der Lkw am Dienstag in eine gefährliche Schieflage geraten. © Bildmontage: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Nach Angaben eines Polizeisprechers waren Verkehrspolizisten am Dienstagvormittag gegen 10.50 Uhr an der Poststraße in Troisdorf auf den Lkw aufmerksam geworden, der einen unübersehbar schrägen Auftritt hingelegt hatte.

Der 35-jährige Fahrer hatte seine über 26 Tonnen schwere Ladung offenbar unzureichend gesichert, woraufhin einige Teile umstürzten und den gesamten Auflieger damit in eine gefährliche Schieflage brachten.

Der Lkw wurde daraufhin sofort gestoppt, ehe ein spezielles Bergungsunternehmen aus Köln hinzugezogen wurde, um die Ladung provisorisch zu sichern und sie an geeigneter Stelle neu laden zu können. Die Poststraße musste dazu für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden, berichtete der Sprecher.

Nach nur einem Kilometer war die Fahrt des 35-Jährigen, der eigentlich auf dem Weg nach Spanien war, damit vorerst wieder beendet.