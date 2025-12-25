30-Jähriger eskaliert an Heiligabend in Neuruppin: Polizist verletzt

Neuruppin - In Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin ) ist an Heiligabend ein 30-Jähriger völlig ausgetickt: Nach einem Streit mit einer Bekannten verletzte der Mann später sogar einen Polizisten.

An Heiligabend griff ein 30-Jähriger in Neuruppin (Landkreis Ostprgnitz-Ruppin) einen Polizeibeamten an. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, meldeten mehrere Anwohner der Otto-Grotewohl-Straße 23.15 Uhr eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen einem 30-jährigen Mann und seiner 22-jährigen Bekannten.

In Folge des Streits flüchtete die junge Frau nach draußen und rief lautstark um Hilfe. Ein weiteres Paar bemerkte die Situation und wollte schlichten – doch der 30-Jährige ging plötzlich auch auf einen der Helfer los.

Als die Polizei eintraf, beruhigte sich der aggressive Mann nicht. Er attackierte die Einsatzkräfte mit Fäusten und verletzte dabei einen Beamten leicht.

Schließlich konnte der Angreifer überwältigt und mit Handschellen fixiert werden. Ein Atemtest ergab 1,44 Promille Alkohol.