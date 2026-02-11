Schüsse in Oschersleben: Polizei schnappt 18-Jährigen mit Schreckschusswaffe

Oschersleben - Am Dienstagabend wurden in der Robert-Koch-Straße in Oschersleben ( Landkreis Börde ) mehrere aufeinanderfolgende Knallgeräusche wahrgenommen.

Der 18-Jährige hatte keine Erlaubnis, die Waffe öffentlich mitzuführen. (Symbolfoto) © Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa

Unter den Zeugen befand sich auch eine Polizeistreife, teilte das Polizeirevier Börde mit. Die Beamten hätten diese gegen 20.20 Uhr gehört und sofort mit Schussabgaben in Verbindung gebracht.

Am vermuteten Ort des Abfeuerns entdeckten sie zwei junge Männer. Einer von ihnen hatte eine Schreckschusswaffe im hinteren Hosenbund stecken, hieß es.

Der 18-Jährige soll die Schüsse auf einer Grünfläche gelöst haben. Dabei habe er in die Luft gezielt.

Für das Mitführen einer Waffe habe der Mann keine Erlaubnis vorlegen können. Die Schreckschusspistole wurde sichergestellt sowie die Waffenbehörde über den Vorfall informiert.