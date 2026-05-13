300.000 Euro Schaden: Ferrari verliert auf A4 die Kontrolle und kracht in Leitplanke

Erfurt - Am Dienstagnachmittag kollidierte ein Ferrari auf der A4 In Richtung Dresden zwischen der Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West mit einer Leitplanke.

Am Dienstagnachmittag kollidierte ein Ferrari auf der A4 In Richtung Dresden mit einer Leitplanke und verursachte einen hohen Sachschaden.. © Thüringer Polizei Autobahnpolizeiinspektion

Laut Angaben der Polizei beschleunigte der 35-jährige Fahrer seinen Ferrari so stark, dass er beim Verlassen des Parkplatzes "Willroder Forst" gegen 15.40 Uhr die Kontrolle über das Auto verlor.

Daraufhin kollidierte er mit der rechten Leitplanke. Verletzt wurde bei dem Crash niemand, es entstand jedoch ein geschätzter Sachschaden über etwa 300.000 Euro.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.