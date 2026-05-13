Nächster Hammer im Knast-Skandal: Elektronische Generalschlüssel verschwunden

Euskirchen/Düsseldorf - Neue Enthüllungen um die JVA Euskirchen: Nach dpa-Informationen sind dort zwei elektronische Generalschlüssel verschwunden.

Einsatzbeamte der Polizei befinden sich auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt zwecks Durchsuchungen. © Thomas Banneyer/dpa

Unbekannte haben dafür Transponder manipuliert und das Innenleben ausgetauscht. Justizminister Benjamin Limbach (56, Grüne) hat den Vorgang dem Vernehmen nach im vertraulichen Teil der Sondersitzung des Rechtsausschusses am Dienstag dargelegt.

Demnach waren Unregelmäßigkeiten an der Schließanlage aufgefallen. Es kam heraus, dass ein Schloss der Justizvollzugsanstalt mit einem Feuerwehr-Transponder geöffnet worden war.

Der sollte eigentlich mit weiteren Exemplaren in einem verschlossenen Koffer für den Notfall aufbewahrt bleiben.

Als man alle Transponder in dem Koffer untersuchte, kam heraus, dass bei zweien jeweils das Original-Innenleben verschwunden und gegen andere ausgetauscht worden war.

Ob der Vorgang mit den Bestechungsvorwürfen gegen acht Bedienstete der JVA Euskirchen zusammenhängt, ist Teil der Ermittlungen.