Blutiger Streit in Essener City: Angreifer wohl noch auf der Flucht
Von Leonie Asendorpf
Essen - In der Innenstadt von Essen (NRW) sind am Dienstagabend zwei Personen bei einem Streit verletzt worden.
Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, handelt es sich um Stichverletzungen.
Zuvor sei es auf dem Viehofer Platz zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen gekommen, deren Alter und Geschlecht noch unbekannt war, hieß es.
Unklar war zunächst, mit was für einem Gegenstand die Stichverletzungen entstanden waren. Auch die Hintergründe der Auseinandersetzungen waren unbekannt, wie der Sprecher sagte.
Zuvor hatte "Bild" berichtet, dass eine weitere Person - ein Mann - in den Streit involviert gewesen sei und auf die anderen beiden - laut "Bild" ebenfalls Männer - eingestochen habe.
Der mutmaßliche Angreifer sei auf der Flucht.
Die zwei Personen seien laut "Bild" jeweils am Bein verletzt worden. Die Informationen der "Bild" wollte der Sprecher zunächst nicht bestätigen.
Titelfoto: David Inderlied/dpa