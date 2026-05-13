Blutiger Streit in Essener City: Angreifer wohl noch auf der Flucht

Essen - In der Innenstadt von Essen ( NRW ) sind am Dienstagabend zwei Personen bei einem Streit verletzt worden.

Die Polizei war am Dienstagabend in der Essener Innenstadt im Einsatz. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, handelt es sich um Stichverletzungen.

Zuvor sei es auf dem Viehofer Platz zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen gekommen, deren Alter und Geschlecht noch unbekannt war, hieß es.

Unklar war zunächst, mit was für einem Gegenstand die Stichverletzungen entstanden waren. Auch die Hintergründe der Auseinandersetzungen waren unbekannt, wie der Sprecher sagte.

Zuvor hatte "Bild" berichtet, dass eine weitere Person - ein Mann - in den Streit involviert gewesen sei und auf die anderen beiden - laut "Bild" ebenfalls Männer - eingestochen habe.

Der mutmaßliche Angreifer sei auf der Flucht.