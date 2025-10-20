3000 Euro und Goldschmuck: Frau entdeckt Tasche mit wertvollem Inhalt

Rosenheim - Eine Frau aus Rosenheim hat dank einer ehrlichen Finderin ihre verlorene Tasche mit rund 3000 Euro und Goldschmuck zurückbekommen.

Eine 60-Jährige entdeckte die Tasche mit wertvollem Inhalt: 3000 Euro Bargeld und Schmuck. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fiel die kleine Tasche der 60-Jährigen am Samstag gegen 14 Uhr aus dem Auto, weil der Kofferraum während der Fahrt nicht richtig verschlossen war.

Sie hielt sofort an, konnte die Tasche aber nicht mehr finden und entschloss sich dann, zur Polizei zu fahren.

In der Zwischenzeit hatte eine 57-jährige Rosenheimerin die Tasche mit der goldenen Kette und dem Bargeld gefunden.