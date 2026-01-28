Mit Küchenmesser und Baseballschläger: Streit unter Nachbarn eskaliert

Haldensleben - Am Dienstagnachmittag ist in Haldensleben ( Landkreis Börde ) ein Nachbarschaftsstreit in einem Mehrfamilienhaus eskaliert. Es wurden Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung eingeleitet.

Der 32-Jährige schlug mehrfach mit einem Baseballschläger zu. (Symbolfoto) © 123RF/godlikeart

Gegen 15 Uhr meldete ein 66-jähriger Mieter beim Polizeirevier Börde, dass sein 32-jähriger Nachbar mehrfach an seiner Wohnungstür geklingelt habe, um sich über zu laute Musik zu beschweren.

Beim Öffnen der Tür bemerkte er, dass sein Gegenüber einen Baseballschläger in der Hand hielt.

Schnell entwickelte sich das Gespräch zu einem verbalen Streit. Der 66-Jährige griff vorsorglich zum Selbstschutz zu einem Küchenmesser, welches sich in der Nähe befand, erklärte die Polizei.

Daraufhin schlug sein Kontrahent mehrfach mit dem Baseballschläger auf das Handgelenk des Bewohners ein und flüchtete daraufhin ins Treppenhaus.