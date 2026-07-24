33-Jährige wird Opfer von Hass-Attacke: Auf offener Straße angespuckt und transphob beleidigt
Berlin - Eine 33 Jahre alte Transfrau ist am Donnerstagnachmittag im Berliner Ortsteil Wedding Opfer eines transphoben Angriffs geworden.
Wie die Polizei mitteilte, soll die Frau gegen 15.20 Uhr zu Fuß an der Ecke Triftstraße/Tegeler Straße unterwegs gewesen sein, als ihr ein bislang unbekannter Mann auf einem Fahrrad entgegenkam.
Der Radfahrer soll die 33-Jährige angespuckt und dabei transphob beleidigt haben.
Nach Angaben der Betroffenen traf die Spucke ihr Gesicht, den Hals und die Schulter. Anschließend fuhr der Unbekannte davon.
Die Frau erstattete Anzeige über die Internetwache der Berliner Polizei.
Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung übernommen.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa