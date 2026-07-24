Matratze brennt in Treppenhaus von Mehrfamilienhaus: Vier Menschen im Krankenhaus

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Eine Matratze ist in der Nacht im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Meckenheim bei Bonn in Brand geraten.

Von Stefanie Pfleger

Meckenheim - Eine Matratze ist in der Nacht im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Meckenheim bei Bonn in Brand geraten.

Die Feuerwehr hatte den Brand in dem Mehrfamilienhaus schnell unter Kontrolle. (Symbolbild)
Die Feuerwehr hatte den Brand in dem Mehrfamilienhaus schnell unter Kontrolle. (Symbolbild)  © Marcel Kusch/dpa

Wegen der starken Rauchentwicklung waren mehrere Menschen zeitweise in den oberen Etagen des Gebäudes eingeschlossen, wie die Polizei mitteilte.

Feuerwehrkräfte konnten aber alle Bewohner retten. 75 Personen hätten das Gebäude verlassen müssen, hieß es am Morgen.

Vier Bewohner galten als leicht verletzt und wurden zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

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Der Brand war den Angaben zufolge schnell gelöscht.

Warum die Matratze in Brand geriet, ist bislang unklar. Die Polizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen und sucht dabei unter anderem auch nach Zeugen.

Titelfoto: Marcel Kusch/dpa

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