Landwirt bedroht Lieferanten mit Gewehr: Polizei umstellt Bauernhof im Allgäu

Wolfertschwenden - Mit einem Luftgewehr hat ein 79 Jahre alter Bauer einen Lastwagenfahrer im Allgäu bedroht und einen großen Polizeieinsatz ausgelöst.

Zahlreiche Polizisten umstellten den Bauernhof im Allgäu. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der 38 Jahre alte Fahrer habe am Freitag gegen 9.15 Uhr Waren auf dem Hof in der Mühlstraße in Wolfertschwenden für den Senior anliefern sollen. Das teilte die Polizei mit.

Dabei gerieten die beiden in Streit und der 79-Jährige holte ein Gewehr aus dem Wohnhaus.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und umstellte das Haus. Per Telefon konnten die Beamten den 79-Jährigen dazu bewegen, das Haus ohne die Waffe zu verlassen.

Er wurde festgenommen, ohne Widerstand zu leisten. Verletzt wurde niemand.

Eine Gefahr für andere Menschen habe laut Polizei zu keinem Zeitpunkt bestanden. Der Senior wohnt auf dem landwirtschaftlichen Anwesen alleine.