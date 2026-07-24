Zum vierten Mal: 79-Jähriger überführt Schockanrufer

München - Mit großem schauspielerischen Talent hat ein 79-Jähriger aus Oberbayern zum vierten Mal zur Festnahme von Enkeltrick- und Schockanruf-Betrügern beigetragen.

Mit Hilfe von Bruno Schmaus (79) gelangen der Polizei bereits vier Festnahmen. In einem fünften Fall scheiterte die Festnahme daran, dass der Verdächtige die richtige Adresse nicht fand. © Lennart Preiss/dpa

Er habe am Montag einen Anruf von einem Unbekannten erhalten, der sich weinend als sein Sohn ausgegeben habe, schilderte Rentner Bruno Schmaus bei einer Pressekonferenz der Polizei in München.

Kurz darauf habe ein vermeintlicher Polizeibeamter den Hörer übernommen und gefordert, dass er 80.000 Euro Kaution für seinen Sohn zahlen müsse, weil dieser einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sonst ins Gefängnis müsse.

Der Rentner durchschaute den Trick sofort und hielt den Anrufer so lange hin, bis die Polizei den 21 Jahre alten Abholer bei der fingierten Übergabe in Pullach bei München festnehmen konnte.

"Da habe ich richtig sauber Vollgas gegeben mit dem Theater", erzählte Schmaus schmunzelnd. Auch wenn ihn die Betrüger ganz schön unter Druck gesetzt hätten.

"Mitzuspielen ist gar nicht so einfach, weil man sehr viel wissen muss, sehr viel beachten muss, und weil die sehr schnell erkennen, dass man sie an der Nase herumführt", ordnete der stellvertretende Leiter des für Callcenter-Betrugs zuständigen Münchner Kommissariats, Markus Nothelfer, ein.