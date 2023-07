33-Jähriger bringt Bahnverkehr durcheinander: Mehr als 30 Züge verspäten sich!

Suhl/Neudietendorf - Ein 33-Jähriger hat am Mittwoch in Südthüringen den Bahnverkehr gehörig durcheinandergebracht. Insgesamt verspäteten sich 31 Züge.

Durch die Tat des Mannes kam es zum Ausfall von Signaltechnik. Der Bahnverkehr geriet gehörig durcheinander. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Neudietendorf und Ritschenhausen erheblich eingeschränkt. Insbesondere die Fahrgäste im Raum Suhl und Grimmenthal hätten dies zu spüren bekommen.

Was war passiert?

In den frühen Morgenstunden informierte die Deutsche Bahn laut Polizeiangaben über "Unregelmäßigkeiten" am Raum der Fahrdienstleitung sowie an der Leit- und Signaltechnik in Suhl.

Für die Ermittler sei schnell offensichtlich gewesen, dass jemand Lichtwellenleit- und Kupferkabel an der Bahnstrecke entfernt hatte, teilten die Beamten mit. Den Angaben nach hatte der Täter Kabelummantelungen abgebrannt.

Es kam zum Ausfall von Signaltechnik, wodurch sich 31 Züge verspäteten, ein Zug komplett ausfiel und 18 Verbindungen teilweise.