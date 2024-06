10.06.2024 08:26 33-Jähriger nach Streit mit Messer in Klinik eingewiesen

Im Ostseebad Rerik wurde am Sonntagabend ein 33-Jähriger nach einem Streit, in den auch ein Messer involviert war, in eine Klinik eingewiesen.

Von Rosalie Fischer

Rerik - Im Ostseebad Rerik (Mecklenburg-Vorpommern) wurde am Sonntagabend ein 33-Jähriger nach einem Streit, in den auch ein Messer involviert war, in eine Klinik eingewiesen. Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in eine Klinik eingewiesen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei soll es gegen 19 Uhr zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 33-Jährigen und einem 63-jährigen Mann gekommen sein. Nach Angaben des älteren der beiden, habe der 33-Jährige dabei ein Messer gezogen. Glücklicherweise sei es dem 63-Jährigen noch gelungen sich hinter seine Wohnungstür zu flüchten. Daraufhin habe der Tatverdächtige auf die Tür eingestochen. Polizeimeldungen Tragisches Unglück in Peine: Frau stirbt in Kleidercontainer, Kind womöglich in Notsituation! Anschließend sei das Opfer aus der Wohnung geflohen. Er blieb unverletzt, so die Polizei. Der Tatverdächtige sei aufgrund seiner psychischen Verfassung in eine Klinik eingewiesen und vorläufig festgenommen worden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

