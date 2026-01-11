35-Jähriger will die Polizei überholen und rutscht im Schnee aus

Köthen/OT Porst - Am Samstagmorgen musste ein 35-Jähriger am eigenen Leib erfahren, wieso man auf verschneiter Straße lieber nicht rasen sollte. Glück im Unglück: Die Polizei war direkt vor Ort.

Der Mann unterschätze, wie rutschig die Straßen durch das Winter-Wetter sind. (Symbolbild) © Philip Dulian/dpa

Wie ein Polizeisprecher aus Anhalt-Bitterfeld am Sonntag mitteilte, war der 35-Jährige mit seinem BMW am Samstag gegen 8.10 Uhr auf der B185 unterwegs.

Zwischen Rosefeld und dem Köthener Ortsteil Porst (beides in Sachsen-Anhalt) wollte er dann ein Einsatzfahrzeug der Polizei überholen.

Dabei unterschätzte er die Witterungsverhältnisse und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Der BMW kollidierte noch mit einem Leitpfosten und rutschte letztendlich in einen Graben.