Sprengstoff-Alarm in Schöna! Zugverkehr nach verdächtigem Fund lahmgelegt

Schöna - Große Aufregung am Montagabend in Schöna! Um 17.56 Uhr ging plötzlich nichts mehr: Der komplette Bahnhofsbereich wurde gesperrt. Grund war ein verdächtiger Gegenstand in einer abgestellten S-Bahn. Der Zugverkehr kam vollständig zum Stillstand.

Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstandes in einer abgestellten S-Bahn musste der komplette Bahnhofsbereich gesperrt werden. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Ein Sprecher der Bundespolizei erklärte gegenüber TAG24: Bei dem Fundstück handelte es sich um den Karton eines Fahrradhelms. Doch dieser steckte in einer Plastiktüte und war mit Schrauben besetzt! Für die Einsatzkräfte ein Alarmsignal.

Vermutlich hatte ein Zugbegleiter den seltsamen Gegenstand entdeckt und sofort Alarm geschlagen. Eine Polizeistreife rückte an, prüfte die Lage und konnte einen Sprengstoff-Verdacht zunächst nicht ausschließen.

Jetzt wurde es ernst: Der Entschärfungsdienst wurde alarmiert. Damit die Einsatzkräfte den Gleisbereich betreten konnten, musste zuerst die Oberleitung stromlos geschaltet werden. Der verdächtige Gegenstand wurde mit einem Röntgengerät durchleuchtet - doch nach der ersten Kontrolle gab es noch keine Entwarnung.