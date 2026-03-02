Größerer Polizeieinsatz: Mann mit Beil in Kasseler Innenstadt unterwegs

Kassel - Ein bewaffneter Mann hat am Montagmorgen in der Kasseler Innenstadt einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der 38-Jährige war mit einem Beil unterwegs und bedrohte Passanten.

Bewaffnet mit einem Beil bedrohte ein 38-Jähriger am Montag mehrere Personen im nordhessischen Kassel. (Symbolfoto) © Montage: 123RF/teka77, 123RF/alexeyarz

Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 10.50 Uhr aus einer Straßenbahn ausgestiegen und hatte mit dem Beil gegen die Tram geschlagen.

Der Vorfall ereignete sich am Königsplatz in Kassel-Mitte. Die Straßenbahn blieb dabei unbeschädigt.

Anschließend lief der 38-Jährige mit dem Spaltwerkzeug in der Hand durch die Fußgängerzone und bedrohte Passanten.

Eine Streife der Stadtpolizei, die sich in unmittelbarer Nähe befand, griff schnell ein und nahm den Mann fest.

Kurz darauf trafen Beamte des Polizeireviers Mitte ein. Für den 38-Jährigen klickten die Handschellen, das Beil wurde sichergestellt.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten die Beamten den Mann zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten in eine Zelle des Kasseler Polizeigewahrsams.