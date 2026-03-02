Mann geht in Mainz auf eigene Familie los: Spezialeinheit muss anrücken

Mainz - Großeinsatz samt Spezialeinheit! In Mainz kam es am Montagnachmittag zu einem innerfamiliärer Streit, der zu eskalieren drohte.

Zahlreiche Spezialkräfte konnten die Situation in Mainz-Mombach letztlich unter Kontrolle bringen. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei berichtet, soll sich ein 57-jähriger Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und dabei bedrohlich auf Familienangehörige eingewirkt haben.

Augenzeugen zufolge soll sich unter den Betroffenen auch ein Kind befunden haben. Seit etwa 15.30 Uhr war die Polizei mit mehreren Einsatzkräften in der Mombacher Hauptstraße vor Ort.

Die Situation erforderte schließlich das Eingreifen von Spezialkräften. Gegen 17.30 Uhr gelang es diesen, den 57-jährigen Mainzer in seiner Wohnung in Gewahrsam zu nehmen.

Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Weitere Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Nach Angaben der Polizei bestand für die Bevölkerung zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.