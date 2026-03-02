Mann geht in Mainz auf eigene Familie los: Spezialeinheit muss anrücken
Mainz - Großeinsatz samt Spezialeinheit! In Mainz kam es am Montagnachmittag zu einem innerfamiliärer Streit, der zu eskalieren drohte.
Wie die Polizei berichtet, soll sich ein 57-jähriger Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und dabei bedrohlich auf Familienangehörige eingewirkt haben.
Augenzeugen zufolge soll sich unter den Betroffenen auch ein Kind befunden haben. Seit etwa 15.30 Uhr war die Polizei mit mehreren Einsatzkräften in der Mombacher Hauptstraße vor Ort.
Die Situation erforderte schließlich das Eingreifen von Spezialkräften. Gegen 17.30 Uhr gelang es diesen, den 57-jährigen Mainzer in seiner Wohnung in Gewahrsam zu nehmen.
Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Weitere Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Nach Angaben der Polizei bestand für die Bevölkerung zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.
Im Zuge des Einsatzes mussten Teile der Mombacher Hauptstraße zeitweise abgesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Weitere Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.
Titelfoto: 5VISION.NEWS