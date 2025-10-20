38-Jähriger bedroht Mann mit Messer und schlägt mit Taschenlampe auf ihn ein

Halle (Saale) - Ein Streit zwischen zwei Männern eskalierte Sonntagnacht in Halle schnell, als einer der beiden erst ein Messer zückte und dann mit einer Taschenlampe gewalttätig wurde. Wie sich herausstellte, hatte der Täter noch mehr Dreck am Stecken.

Die Polizei konnte den Täter fassen. (Symbolfoto) © Bernd Thissen/dpa

Die Auseinandersetzung begann in der Wohnung eines 41-Jährigen im Bereich der Paul-Suhr-Straße, bestätigte die Polizei.

Dort schaukelte sich der Streit bereits so hoch, dass sein Gegenüber (38) plötzlich ein Messer zückte und seinem Opfer damit drohte.

Die Situation spitzte sich wenig später noch weiter zu.

Als die beiden die Wohnung verlassen hatten, griff der 38-Jährige zu einer Taschenlampe und schlug damit auf sein Opfer ein. Der 41-Jährige verletzte sich dadurch.

Die eingeschaltete Polizei konnte den Täter noch in Tatortnähe fassen.