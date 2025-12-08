Betrunkener Audi-Fahrer parkt mitten auf der Autobahn und schläft

Sinsheim - Mitten auf der Autobahn 6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat ein betrunkener Fahrer (34) nachts sein Auto geparkt und darin geschlafen.

Ein Audi-Fahrer schlummerte mitten auf der Autobahn in seinem Wagen. (Symbolbild) © 123RF/telas1020

Zuvor war Zeugen der unbeleuchtete Wagen gegen 3.30 Uhr auf der mittleren Fahrspur in Richtung Bad Rappenau aufgefallen.

Sie hielten auf dem Standstreifen an und machten mit Warnblinklicht auf die Gefahr aufmerksam.

Als die Polizei eintraf, fanden sie den Autofahrer tief und fest schlafend in seinem Fahrzeug auf. Feuerwehrleute öffneten ein Autofenster, da der auf der mittleren Fahrspur stehende Audi A6 abgeschlossen war und der Schlafende sich zunächst nicht wecken ließ.