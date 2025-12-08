Alarm am Fahrkarten-Automaten - Aber mit diesem Auslöser hat wohl niemand gerechnet

Halle (Saale) - Die Bundespolizei musste am Sonntagmorgen zu einem mutmaßlich defekten Fahrkartenautomaten an der Haltestelle Halle (Saale) Messe ausrücken.

Die Polizei fand eine besondere Überraschung in dem Automaten. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, war die Behörde vom DB-Personal über einen technischen Alarm an einem Automaten informiert worden.

Da aufgrund der fehlerhaften übermittelten Meldungen davon ausgegangen werden musste, dass der Automat womöglich mutwillig manipuliert wurde, rückten die Beamten sofort aus.

Vor Ort stellte sich die Situation dann allerdings anders dar als zunächst erwartet: Äußerliche Schäden waren nicht erkennbar, stattdessen hatte sich ein kleiner Störenfried im Automaten eingenistet!

Im Ausgabeschacht des Automaten fanden die Polizisten eine kleine Maus vor, die sich dort wohl einen warmen Platz für den Nestbau erhofft hatte.