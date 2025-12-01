38-Jähriger missbraucht Siebenjährigen in Hallenbad: Verdächtiger in U-Haft

Am Freitagabend soll ein 38-Jähriger einen Siebenjährigen in einem Amberger Schwimmbad missbraucht haben. Der Verdächtige sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Von Philipp Demling

Amberg - In einem Hallenbad im Landkreis Amberg-Sulzbach kam es am Freitag zu einem sexuellen Übergriff auf einen Siebenjährigen. Der Verdächtige soll den Jungen in der Dusche des Schwimmbads missbraucht haben.

Die Polizei nahm den Verdächtigen fest. (Symbolfoto)
Inzwischen sitze der 38 Jahre alte Verdächtige aus Moldau wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge soll er die Tat am frühen Freitagabend in der Herrendusche begangen haben. Nähere Angaben zum Tathergang machten die Ermittler zunächst nicht.

Wie ein Polizeisprecher sagte, war der Junge mit seiner Mutter im Hallenbad. In die Dusche ging er aber den Aussagen zufolge alleine.

Anschließend habe er der Mutter von dem Vorfall erzählt, diese habe daraufhin Anzeige erstattet.

Noch am selben Abend habe die Polizei den Verdächtigen ermittelt und zunächst vorläufig festgenommen.

Am nächsten Tag erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl. Die Kriminalpolizei Amberg bittet eventuelle Zeugen, sich zu melden.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa (Symbolbild)

