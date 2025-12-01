Keine Chance für Diebe: So bleibt ihr in der Weihnachtszeit sicher
Bonn - Die Weihnachtszeit ist nicht nur "die schönste Zeit des Jahres", sondern auch Hochsaison für Taschendiebe. Wie ihr euch gegen die zwielichtigen Diebe schützen könnt, lest ihr hier.
Laut Polizei meldeten alleine in Bonn (NRW) am vergangenen Wochenende 23 Personen, gestohlene Taschen, Portmonees und Handys.
Hauptsächlich ereigneten sich die Taten in der Innenstadt, genau da wo mit Freunden und der Familie auf dem Weihnachtsmarkt gelacht und gemütlich Glühwein getrunken wird.
Ein wahres Paradies für Trickdiebe, welche die oft engen Gassen der gut besuchten Märkte für sich nutzen. Aber auch in Bus & Bahn, schlagen sie gerne zu.
"Jahr für Jahr steigen die Fallzahlen in der Vorweihnachtszeit an", stellen die Beamten erschreckenderweise fest.
Vor diesem Hintergrund kann ein sorgsamer Umgang mit den eigenen Wertsachen später Gold wert sein.
Vorsicht, Taschendiebe! So schützt ihr euch
Um sich vor den Angriffen der oftmals raffinierten Trickdiebe zu schützen, gibt es einige Dinge zu beachten. Die Polizei gibt folgende Tipps:
- Misstrauisch bleiben: Lasst euch nicht ablenken, wenn Fremde euch ansprechen. Diebe nutzen jede Gelegenheit.
- Wertsachen clever verstauen: Handtasche oder Rucksack immer verschlossen tragen, Brustbeutel, Gürtelinnentasche oder Geldgürtel sind perfekt.
- Aufpassen beim Einkaufen: Portemonnaie nicht offen im Einkaufswagen liegen lassen, Taschen immer dicht am Körper tragen.
- Taschen in Restaurants & Cafés: Niemals über Stuhllehnen hängen, besser auf den Schoß oder fixiert zwischen den Füßen. Handy nie offen liegen lassen.
- Bargeld sinnvoll mitnehmen: Nur so viel mitnehmen, wie ihr wirklich braucht.
