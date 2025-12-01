Keine Chance für Diebe: So bleibt ihr in der Weihnachtszeit sicher

Bonn - Die Weihnachtszeit ist nicht nur "die schönste Zeit des Jahres", sondern auch Hochsaison für Taschendiebe. Wie ihr euch gegen die zwielichtigen Diebe schützen könnt, lest ihr hier.

Taschendiebe schlagen auf Weihnachtsmärkten besonders gerne zu. (Symbolbild) © Benjamin Westhoff/dpa

Laut Polizei meldeten alleine in Bonn (NRW) am vergangenen Wochenende 23 Personen, gestohlene Taschen, Portmonees und Handys.

Hauptsächlich ereigneten sich die Taten in der Innenstadt, genau da wo mit Freunden und der Familie auf dem Weihnachtsmarkt gelacht und gemütlich Glühwein getrunken wird.

Ein wahres Paradies für Trickdiebe, welche die oft engen Gassen der gut besuchten Märkte für sich nutzen. Aber auch in Bus & Bahn, schlagen sie gerne zu.

"Jahr für Jahr steigen die Fallzahlen in der Vorweihnachtszeit an", stellen die Beamten erschreckenderweise fest.

Vor diesem Hintergrund kann ein sorgsamer Umgang mit den eigenen Wertsachen später Gold wert sein.