39-Jähriger tot in Garage gefunden: Ist ein Motor-Testlauf schuld an der Tragödie?
Von Klaas Seißer
Bruckberg - Ein Mann aus Niederbayern ist am Dienstagabend bei Autoreparaturen ums Leben gekommen. Ein Arbeitskollege fand den Bruckberger tot in seiner Garage.
Ein Motor-Testlauf soll schuld an dem Tod des Mannes in Niederbayern sein.
Der 39-Jährige sei alleine für Reparaturen in der Garage gewesen, wie die Polizei mitteilte. Als er am nächsten Morgen nicht auf der Arbeit erschien, suchte ein Arbeitskollege nach ihm.
Dieser konnte den 39-Jährigen nur noch leblos in Bruckberg (Landkreis Landshut) finden.
Die Hilfe durch die gerufenen Rettungskräfte kam nach Polizeiangaben zu spät. Laut den bisherigen Erkenntnissen der Polizei gibt es keine Anzeichen für eine Fremdbeteiligung.
Die Ermittler gehen momentan von einem tragischen Unfall aus, der vermutlich im Zusammenhang mit einem Motorentest steht. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernahm die Ermittlungen zu den Umständen des Unglücks.
