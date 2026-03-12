39-Jähriger tot in Garage gefunden: Ist ein Motor-Testlauf schuld an der Tragödie?

Ein Mann aus Niederbayern ist am Dienstagabend bei Autoreparaturen ums Leben gekommen. Ein Arbeitskollege fand den Bruckberger tot in seiner Garage.

Von Klaas Seißer

Bruckberg - Ein Mann aus Niederbayern ist am Dienstagabend bei Autoreparaturen ums Leben gekommen. Ein Arbeitskollege fand den Bruckberger tot in seiner Garage.

Die Polizei ermittelt nach dem Fund des Toten. (Symbolfoto)
Die Polizei ermittelt nach dem Fund des Toten. (Symbolfoto)  © Daniel Vogl/dpa

Ein Motor-Testlauf soll schuld an dem Tod des Mannes in Niederbayern sein.

Der 39-Jährige sei alleine für Reparaturen in der Garage gewesen, wie die Polizei mitteilte. Als er am nächsten Morgen nicht auf der Arbeit erschien, suchte ein Arbeitskollege nach ihm.

Dieser konnte den 39-Jährigen nur noch leblos in Bruckberg (Landkreis Landshut) finden. 

Drohne entdeckt Vermisste im Wald: Seniorin wird in Schubkarre geborgen
Polizeimeldungen Drohne entdeckt Vermisste im Wald: Seniorin wird in Schubkarre geborgen

Die Hilfe durch die gerufenen Rettungskräfte kam nach Polizeiangaben zu spät. Laut den bisherigen Erkenntnissen der Polizei gibt es keine Anzeichen für eine Fremdbeteiligung.

Die Ermittler gehen momentan von einem tragischen Unfall aus, der vermutlich im Zusammenhang mit einem Motorentest steht. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernahm die Ermittlungen zu den Umständen des Unglücks.

Titelfoto: Daniel Vogl/dpa (Symbolfoto)

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: