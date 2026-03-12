Bluttat im Treppenhaus: 19-Jähriger schwer verletzt aufgefunden

Neuburg a. d. Donau - Am Donnerstagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus in Neuburg zu einem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt. Dabei wurde ein 19-jähriger Mann schwer verletzt.

Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen (40) festnehmen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Noch vor Ort wurde ein Tatverdächtiger festgenommen, so die Polizei Oberbayern Nord.

Gegen 8 Uhr entdeckte ein Zeuge im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Neuburg an der Donau einen verletzten Mann und alarmierte die Rettungsleitstelle.

Bei dem Opfer handelt es sich um einen jungen Mann aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in eine Klinik eingeliefert, wo er derzeit stationär behandelt wird.