Dreister Juwelier-Coup mitten in Frankfurt: Schmuckstücke könnten den Täter verraten

Frankfurt am Main - Ein bislang unbekannter Täter hat in Frankfurt einen spektakulären Einbruch in ein Juweliergeschäft verübt. Die Polizei sucht nun öffentlich nach auffälligen Schmuckstücken und fahndet nach dem Mann.

Die Frankfurter Polizei hofft auf Hinweise zur Tat oder zu den gestohlenen Schmuckstücken wie unter anderem diesem gold-blauen Armreif. © Montage: 123rf/teka77, Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Nach Angaben der Ermittler ereignete sich die Tat am frühen Morgen des 9. März in der Neuen Frankfurter Altstadt.

Demzufolge hebelte der bislang unbekannte Täter zwischen 4.35 Uhr und 5.05 Uhr die Eingangstür eines Juweliergeschäfts auf und gelangte so in das Innere des Ladens.

Dort entwendete er nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Schmuckstücke.

Um die Beute abzutransportieren, verstaute er den Schmuck in mehreren Handtaschen. Anschließend flüchtete er mit dem Diebesgut vom Tatort.

Der entstandene Diebstahlschaden wird von der Polizei auf einen oberen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Der Gesuchte wird als männlich beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Kapuzenjacke sowie eine helle Basecap.