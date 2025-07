40.000 Euro futsch! Rentner in Mittelsachsen abgezockt: Polizei sucht Betrügerin

Ein Rentner aus Großschirma (Landkreis Mittelsachsen) verlor 40.000 Euro durch eine miese Betrugsmasche. © Petra Hornig

Was für eine miese Masche: Am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, klingelte bei einem Rentner im Ortsteil Großvoigtsberg das Telefon. Eine angebliche Verkehrs-Anwältin war am Hörer.

"Die Anruferin machte ihm glaubhaft, seine Tochter sei in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Dabei habe sie eine Frau mit Rollator umgefahren und sei auch selbst schwer verletzt worden", berichtet eine Polizeisprecherin.

Ein Schock für den Rentner - doch es kam noch heftiger: Die Anruferin erzählte, dass seine Tochter angeblich im Knast sitzt. Nur mit einer Kaution könne sie wieder freigelassen werden.

"Zunächst wurden von dem überrumpelten Senior 50.000 Euro Kaution gefordert. Weil er nicht so viel aufbringen konnte, räumte die angebliche Anwältin ihm noch eine Kulanz ein und forderte das, was er im Haushalt zur Verfügung hatte", so die Polizei.

Kurze Zeit später tauchte eine Frau in der Glückauf-Straße auf und nahm 40.000 Euro Bargeld entgegen. Dem Rentner kam das anschließend wohl doch seltsam vor - am Mittwoch wurde die Polizei alarmiert.