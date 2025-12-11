400 Quadratmeter Öl im Bamberger Hafen: Polizei jagt Umweltverschmutzer

Bamberg - Im Bamberger Hafen stieß die Wasserschutzpolizei am Mittwoch auf einen rund 400 Quadratmeter großen Ölteppich – nun stellt sich die Frage: Woher stammt das Öl?

Die Wasserschutzpolizei sucht nach der Ursache für den Ölteppich. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa

Jetzt sucht die Polizei nach dem Verursacher des 400 Quadratmeter großen Ölschleiers auf dem Wasser im Bamberger Hafen.

Die Wasserschutzpolizei hatte das Öl am Mittwoch entdeckt, das Wasserwirtschafts- und das Umweltamt sowie den Bayernhafen und die Feuerwehr alarmiert.

Rund 20 Feuerwehrleute nahmen das Öl mit sogenannten Ölschlingen auf und verhinderten laut Polizei so Umweltschäden.