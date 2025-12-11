400 Quadratmeter Öl im Bamberger Hafen: Polizei jagt Umweltverschmutzer
Von Britta Schultejans
Bamberg - Im Bamberger Hafen stieß die Wasserschutzpolizei am Mittwoch auf einen rund 400 Quadratmeter großen Ölteppich – nun stellt sich die Frage: Woher stammt das Öl?
Jetzt sucht die Polizei nach dem Verursacher des 400 Quadratmeter großen Ölschleiers auf dem Wasser im Bamberger Hafen.
Die Wasserschutzpolizei hatte das Öl am Mittwoch entdeckt, das Wasserwirtschafts- und das Umweltamt sowie den Bayernhafen und die Feuerwehr alarmiert.
Rund 20 Feuerwehrleute nahmen das Öl mit sogenannten Ölschlingen auf und verhinderten laut Polizei so Umweltschäden.
Gegen den oder die unbekannten Umweltgefährder wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Polizei hat Zeugen aufgerufen, sich zu melden.
