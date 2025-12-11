Streit am Bahnhof endet mit Verletztem und Polizeieinsatz

Nordhausen - Am späten Donnerstagabend kam es am Bahnhof zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen.

Am Bahnhof Nordhausen musste die Polizei einen Streit zwischen zwei Männern schlichten – einer von ihnen verletzte seinen Kontrahenten mit einer Glasflasche. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

Gegen 22.30 Uhr schlug ein Mann seinem Gegenüber mit einer Glasflasche gegen den Kopf. Der Angegriffene wurde dabei verletzt.

Als die Polizei eintraf, trennten die Beamten die Streitenden und nahmen erste Ermittlungen auf. Einer der Männer ließ jedoch nicht davon ab, die Einsatzkräfte anzupöbeln, und ging schließlich sogar auf sie los.

Die Polizisten setzten Pfefferspray ein, um den Angriff zu stoppen und den Mann unter Kontrolle zu bringen.