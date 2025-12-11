Streit am Bahnhof endet mit Verletztem und Polizeieinsatz
Nordhausen - Am späten Donnerstagabend kam es am Bahnhof zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen.
Gegen 22.30 Uhr schlug ein Mann seinem Gegenüber mit einer Glasflasche gegen den Kopf. Der Angegriffene wurde dabei verletzt.
Als die Polizei eintraf, trennten die Beamten die Streitenden und nahmen erste Ermittlungen auf. Einer der Männer ließ jedoch nicht davon ab, die Einsatzkräfte anzupöbeln, und ging schließlich sogar auf sie los.
Die Polizisten setzten Pfefferspray ein, um den Angriff zu stoppen und den Mann unter Kontrolle zu bringen.
Sowohl der 33-Jährige als auch der 35-Jährige standen offenbar unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Substanzen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mühlhausen wurden ihnen deshalb Blutproben entnommen.
Titelfoto: Hannes P Albert/dpa