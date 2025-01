44-Jähriger flüchtet vor Verkehrskontrolle – dann kollidiert er mit der Polizei!

Berlin - Am vergangenen Mittwoch kam es in Berlin-Lichtenberg zu einem Verkehrsunfall , an dem auch ein Polizeiauto beteiligt war.

Als der Moped-Fahrer erneut flüchten wollte, kam er ins Schleudern und kollidierte mit dem Einsatzwagen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Gegen 13.45 Uhr entschlossen sich die Beamten zu einer Verkehrskontrolle bei einem Moped in der Rhinstraße Ecke Worbiser Straße.

Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale und fuhr weiter in Richtung Landsberger Allee. Die Polizisten folgten ihm und schalteten an der Ecke Siegfriedstraße das Blaulicht und das Martinshorn ein.

Das Zweirad bog daraufhin in die Siegfriedstraße Richtung Herzbergstraße ein und geriet in den Gegenverkehr. Kurz darauf fuhr der Flüchtende in eine Sackgasse, wo er von der Polizei eingeholt wurde. Als der Fahrer erneut flüchten wollte, kam er ins Schleudern und kollidierte mit dem Einsatzwagen.

Er verletzte sich am Kopf, Rumpf und am Bein und wurde durch Rettungskräfte zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Der Einsatzwagen wurde bei der Kollision beschädigt und war nicht mehr einsatzbereit. Die Beamten wurden nicht verletzt.