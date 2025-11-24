46 Unfälle durch Glätte, Laster sorgt für Bahnverspätung: Das war der Morgen in Dresden

Dresden - Die erste Glätte des Winters hat Verkehrsteilnehmer in Dresden und Umgebung hart getroffen. Am Montagmorgen zog die Polizei eine Erste Unfall -Bilanz.

Bereits in der vergangenen Nacht hielt der plötzliche Schneefall die Beamten der Polizei Dresden ganz schön auf Trab. Insgesamt ereigneten sich 46 Unfälle im Stadtgebiet bis 9.30 Uhr. (Symbolbild) © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Demnach soll es bis 9.30 Uhr bereits 46 Unfälle gegeben haben, bei denen insgesamt drei Menschen verletzt wurden.

Einer davon war ein 18-Jähriger, der gemeinsam mit einer Freundin (18) in den Morgenstunden in Königstein aufgrund von Glätte von der Straße abkam und gegen einen Baum stieß. Während die Fahrerin unverletzt blieb, musste der Beifahrer in einem Krankenhaus behandelt werden.

Kurze Zeit später verlor eine Radfahrerin auf der Boxdorfer Straße in Dresden die Kontrolle und stürzte. Auch sie musste ärztlich betreut werden.

Bei weiteren Unfällen entstanden zumeist Blechschäden. So stieß gegen Mitternacht ein BMW-Fahrer (19) auf der Meißner Straße in Radebeul gegen einen Baum, der Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

Die Polizeidirektion Dresden mahnt Autofahrer bei den aktuellen Verhältnissen zur besonderen Vorsicht und Achtsamkeit, um weitere Unfälle zu vermeiden.