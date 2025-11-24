Genialer Plan? Von wegen! Dieser Diebstahl ging richtig kurios nach hinten los
Schöneck - Artistisch, aber letztlich glücklos: Ein Mann (34) ist im Schönecker Stadtteil Oberdorfelden festgenommen worden, nachdem er bei einem mutmaßlichen Diebstahl zweifach durch die Decke einer Spielothek gestürzt war.
Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich der Festgenommene zuvor am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr in den Morgenstunden im Gebäude versteckt, um sich dort absichtlich einschließen zu lassen.
Dieser Teil seines Plans ging auch auf. Den Angaben zufolge schloss das Personal die Spielhalle in der Falltorstraße wie üblich davon ausgehend ab, dass sich niemand mehr in ebenjener befinden würde.
Komplett unbehelligt soll der 34-Jährige daraufhin sein Versteck verlassen und anschließend sämtliche Tageseinnahmen aus der Kasse genommen haben.
Da die Tür verschlossen war, musste er sich eine Alternative für seinen Fluchtweg ausdenken. Die Wahl des Verdächtigen fiel dabei auf das Dach.
Über die Zwischendecke sollte es nach oben gehen. Das Problem: Diese konnte sein Gewicht nicht tragen, der Mann stürzte in den Innenraum. Den Angaben zufolge zeugten herausgebrochene Teile der abgehängten Decke davon.
Handschellen klicken! Polizeirevier statt gelungener Flucht
Um nach Öffnung der Spielothek nicht entdeckt zu werden, kletterte er erneut in die Zwischendecke, versteckte sich beim zweiten Anlauf aber in dieser.
Kurios: Selbst als die alarmierte Polizei am Morgen die Anzeige aufnahm, blieb der Mann unentdeckt. Auch bei einer gründlichen Absuche des gesamten Gebäudes im Anschluss ging der Plan vorerst auf.
Zumindest bis gegen 14 Uhr bei der Polizei erneut das Telefon klingelte. Der Grund: Der 34-Jährige war zum zweiten Mal durch die Decke gebrochen ...
Beim Eintreffen der Beamten hatten Mitarbeiter der Spielothek den Mann auch wieder eingeschlossen.
Im Rahmen der Festnahme stellten die Polizisten fest, dass er das Geld aus der Kasse, es handelte sich den Angaben nach um mehrere Hundert Euro, noch einstecken hatte.
In der Folge ging es für den Festgenommenen, der sich leichte Blessuren zugezogen hatte, mit auf das Revier. Der von ihm angerichtete Sachschaden innerhalb der Schönecker Spielothek wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.
Titelfoto: 123RF/roystudio