Genialer Plan? Von wegen! Dieser Diebstahl ging richtig kurios nach hinten los

Schöneck - Artistisch, aber letztlich glücklos: Ein Mann (34) ist im Schönecker Stadtteil Oberdorfelden festgenommen worden, nachdem er bei einem mutmaßlichen Diebstahl zweifach durch die Decke einer Spielothek gestürzt war.

Die Zwischendecke einer Spielothek ist dem 34-Jährigen gleich zweifach zum Verhängnis geworden. (Symbolbild) © 123RF/roystudio

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich der Festgenommene zuvor am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr in den Morgenstunden im Gebäude versteckt, um sich dort absichtlich einschließen zu lassen.

Dieser Teil seines Plans ging auch auf. Den Angaben zufolge schloss das Personal die Spielhalle in der Falltorstraße wie üblich davon ausgehend ab, dass sich niemand mehr in ebenjener befinden würde.

Komplett unbehelligt soll der 34-Jährige daraufhin sein Versteck verlassen und anschließend sämtliche Tageseinnahmen aus der Kasse genommen haben.

Da die Tür verschlossen war, musste er sich eine Alternative für seinen Fluchtweg ausdenken. Die Wahl des Verdächtigen fiel dabei auf das Dach.

Über die Zwischendecke sollte es nach oben gehen. Das Problem: Diese konnte sein Gewicht nicht tragen, der Mann stürzte in den Innenraum. Den Angaben zufolge zeugten herausgebrochene Teile der abgehängten Decke davon.