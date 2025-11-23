Alkohol, Drogen, Extremismus: Warum Münchens Polizei immer häufiger Opfer von Angriffen wird

München - In München hat sich die Zahl verletzter Polizisten innerhalb von zehn Jahren verdoppelt. Die Behörden warnen vor wachsender Gewaltbereitschaft, die sich auch in Brandanschlägen und täglichen Angriffen zeigt.

Die Polizei wird immer häufiger Opfer von Gewalt. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

Vor einem Jahrzehnt habe es etwa 300 verletzte Kolleginnen und Kollegen gegeben, 2024 schon 600.



"Zum Teil spielt da das Thema Alkohol und das Thema Drogen eine Rolle", so Polizeipräsident Thomas Hampel dem Bayerischen Rundfunk.

"Wenn jemand Drogen konsumiert hat und dann von der Polizei kontrolliert oder angehalten wird, kennt er im Prinzip keine Grenzen mehr. Und das führt dann eben auch zu den Verletzungen bei den Kollegen."

Im Januar und Mai waren mutmaßlich Brandanschläge auf Fahrzeuge der Münchner Polizei verübt worden. Es entstand Millionenschaden.

"Zweimal vor Großereignissen, einmal vor dem Champions-League-Finale und einmal vor der Münchner Sicherheitskonferenz", sagte Hampel. "Wir sind da sehr intensiv mit den Ermittlungen dran und gehen davon aus, dass das aus einem extremistischen Umfeld kommt, das gezielt gegen die Polizei vorgeht."

In den 30 Jahren zuvor habe es keine Brandanschläge gegen die Polizei gegeben.