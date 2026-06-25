47-Jähriger läuft über die A4 nach Hause, weil er von seiner Mitfahrgelegenheit vergessen wurde

Eisenach - Ein 47-Jähriger ist am Mittwochabend über die A4 gelaufen. Die Autobahnpolizei musste eingreifen.

Der 47-Jährige wollte auf dem schnellsten Weg nach Hause und wählte deshalb die Route über die Autobahn. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Der Mann war fußläufig auf dem Standstreifen der A4 entgegen der Fahrtrichtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Herleshausen und Eisenach-West unterwegs gewesen.

Den Autofahrern war er natürlich nicht unbemerkt geblieben. Was folgte, waren mehrere Anrufe, die bei der Polizei eingingen. Die Beamten machten sich daraufhin auf den Weg und konnten den 47-Jährigen rund 300 Meter vor dem Rasthof Eisenach feststellen.

Gegenüber der Polizei teilte der Mann mit, dass er auf dem Heimweg von der Arbeit gewesen sei. Er war laut eigener Aussage von seiner Mitfahrgelegenheit vergessen worden und wollte auf dem kürzesten Weg nach Hause kommen.