Schüsse in Wohnhaus: Spezialkräfte nehmen 43-Jährigen fest

Schömberg - Die Polizei rückte am Mittwochnachmittag mit Spezialkräften zu einem Haus in Schömberg (Landkreis Calw) aus, indem Schüsse zu hören waren.

Die Polizei sperrte das Gebiet um das Wohnhaus weiträumig ab. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Gegen 14 Uhr wurde die Polizei alarmiert, denn es seien Schussgeräusche aus einer Wohnung im Römerweg zu hören, teilen die Beamten mit.

Das Mehrfamilienhaus und die Umgebung wurden weiträumig abgesperrt.

Spezialkräfte nahmen den 43-jährigen Mann alleine in seiner Wohnung fest. Eine weitere Person wurde durch den Mann nicht gefährdet. Die Polizei hat keine Hinweise auf eine "scharfe Schusswaffe".