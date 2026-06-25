Schüsse in Wohnhaus: Spezialkräfte nehmen 43-Jährigen fest
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Schömberg - Die Polizei rückte am Mittwochnachmittag mit Spezialkräften zu einem Haus in Schömberg (Landkreis Calw) aus, indem Schüsse zu hören waren.
Gegen 14 Uhr wurde die Polizei alarmiert, denn es seien Schussgeräusche aus einer Wohnung im Römerweg zu hören, teilen die Beamten mit.
Das Mehrfamilienhaus und die Umgebung wurden weiträumig abgesperrt.
Spezialkräfte nahmen den 43-jährigen Mann alleine in seiner Wohnung fest. Eine weitere Person wurde durch den Mann nicht gefährdet. Die Polizei hat keine Hinweise auf eine "scharfe Schusswaffe".
Was sich genau in dem Wohnhaus abgespielt hat, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und Gesamtumständen aufgenommen.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa