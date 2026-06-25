Tragischer Brand in Pflegeeinrichtung: 74-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Bitterfeld-Wolfen - Ein 74-jähriger Mann ist nach einem Feuer in einer Wolfener Pflegeeinrichtung gestorben.

Die Feuerwehr musste einen Brand in einer Pflegeeinrichtung löschen. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Nach Angaben der Polizei wurden die Behörden am Mittwochmittag zu dem Pflegeheim gerufen, nachdem dort ein Brand bemerkt worden war.

Demnach hatte es im Zimmer des 74-Jährigen gebrannt. Die genauen Umstände sowie die Ursache des Feuers sind noch unklar.

Nachdem der Senior in ein Krankenhaus gebracht worden war, erlag er in der Nacht seinen schweren Verletzungen.