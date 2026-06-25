Tragischer Brand in Pflegeeinrichtung: 74-Jähriger erliegt seinen Verletzungen
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Bitterfeld-Wolfen - Ein 74-jähriger Mann ist nach einem Feuer in einer Wolfener Pflegeeinrichtung gestorben.
Nach Angaben der Polizei wurden die Behörden am Mittwochmittag zu dem Pflegeheim gerufen, nachdem dort ein Brand bemerkt worden war.
Demnach hatte es im Zimmer des 74-Jährigen gebrannt. Die genauen Umstände sowie die Ursache des Feuers sind noch unklar.
Nachdem der Senior in ein Krankenhaus gebracht worden war, erlag er in der Nacht seinen schweren Verletzungen.
Drei weitere Bewohner wurden zur Kontrolle in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 10.000 Euro.
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa