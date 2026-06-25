Bäuerin will Krähe abschießen - stattdessen trifft sie das Nachbarhaus

Reute (Schweiz) - Eine Landwirtin aus dem schweizerischen Reute griff zur Waffe, um ihre Hühner vor einer Krähe zu beschützen. Doch statt den Vogel zu erwischen, schlug der Schuss im Nachbarhaus ein.

Der Schuss traf die Fensterscheibe des Nachbarhauses. © Bildmontage: Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

Bereits am Samstag entdeckte die 58-Jährige aus Schachen bei Reute eine Krähe, die anscheinend interessiert um ihre Hühner und deren frisch gelegte Eier herumflog.

Die Landwirtin schien sofort das Bedürfnis zu verspüren, ihre Tiere zu verteidigen, denn kurzerhand griff sie zu ihrem Flobertgewehr und nahm die Krähe ins Visier.

Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden berichtet, verfehlte sie den Vogel und traf stattdessen die Fensterscheibe eines benachbarten Wohnhauses. Das abgefeuerte Projektil soll dann in einem Zimmer gegen die Wand geprallt sein.

Allzu viele Sorgen, dass sie im Nachbarhaus jemanden getroffen haben könnte, machte sich die Bäuerin anscheinend nicht. Erst am Dienstag meldete die Anwohnerin den Schaden in ihrem Haus der Polizei. Verletzt wurde demnach niemand.