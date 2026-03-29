49-Jähriger bedroht Pizza-Boten mit Pistole: SEK rückt an

Berlin - Nach einer Bedrohung mit einer Schusswaffe rückte am Samstagnachmittag das SEK in Berlin-Hellersdorf an.

Das SEK stürmte am Samstag eine Wohnung in Berlin-Hellersdorf. (Symbolfoto) © Marius Becker/dpa

Laut den Ermittlern soll ein 49-jähriger Hausbewohner in der Forster Straße einen 42-jährigen Pizza-Lieferanten gegen 17.40 Uhr mit einer Pistole bedroht haben.

Der Mann ergriff sofort die Flucht aus dem Mehrfamilienhaus und alarmierte die Polizei.

Mit einem richterlichen Beschluss stürmte schließlich das SEK die Wohnung des Verdächtigen und nahm ihn fest.

Dabei fanden die Beamten eine scharfe Schusswaffe samt Munition und stellten sie sicher.