Vermieter bedroht, Sturm geklingelt: Aggressiver Mann randaliert in Nachbarschaft

Breitungen - Ein 38-Jähriger hat am Freitag in seiner Nachbarschaft in Breitungen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) für mächtig Unruhe gesorgt.

Der 38-Jährige verhielt sich aggressiv und sorgte in der Nachbarschaft für Unruhe. (Symbolfoto) © 123rf/franz12

Der Mann hatte zunächst nach einem Streit an seiner Wohnanschrift seine Vermieter mit einer Glasflasche bedroht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Im weiteren Verlauf hatte er eine Fensterscheibe vom Nachbarhaus mit der Hand eingeschlagen, wodurch er sich selbst verletzte.

Nachdem der 38-Jährige an einer weiteren Anschrift in der Nähe noch einen Zaun demoliert hatte, klingelte er bei Anwohnern Sturm und rief durch sein Verhalten den Rettungsdienst und die Polizei auf den Plan.

Der Unruhestifter wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht, dort zeigte er sich jedoch weiterhin aggressiv und war deshalb in Gewahrsam genommen worden. Die Nacht von Freitag auf Samstag musste der Betrunkene auf der Polizeiwache verbringen.