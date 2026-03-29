Vermieter bedroht, Sturm geklingelt: Aggressiver Mann randaliert in Nachbarschaft
Breitungen - Ein 38-Jähriger hat am Freitag in seiner Nachbarschaft in Breitungen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) für mächtig Unruhe gesorgt.
Der Mann hatte zunächst nach einem Streit an seiner Wohnanschrift seine Vermieter mit einer Glasflasche bedroht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.
Im weiteren Verlauf hatte er eine Fensterscheibe vom Nachbarhaus mit der Hand eingeschlagen, wodurch er sich selbst verletzte.
Nachdem der 38-Jährige an einer weiteren Anschrift in der Nähe noch einen Zaun demoliert hatte, klingelte er bei Anwohnern Sturm und rief durch sein Verhalten den Rettungsdienst und die Polizei auf den Plan.
Der Unruhestifter wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht, dort zeigte er sich jedoch weiterhin aggressiv und war deshalb in Gewahrsam genommen worden. Die Nacht von Freitag auf Samstag musste der Betrunkene auf der Polizeiwache verbringen.
Am Samstagmorgen hatte sich der Alkoholpegel sowie der Gemütszustand der 38-Jährigen wieder normalisiert, weshalb er die Dienststelle wieder verlassen durfte. Für sein Verhalten erwarten ihn nun mehrere Anzeigen.
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