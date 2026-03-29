Schweres Tötungsdelikt: Drei Leichen in Bayern gefunden - darunter ein Mädchen (†10)
Pommelsbrunn - Im Nürnberger Land wurden in der Gemeinde Pommelsbrunn am Sonntag drei Tote gefunden.
Ersten Informationen der Polizei zufolge spielte sich das schwere Tötungsdelikt im Gemeindeteil Hohenstadt ab.
Bei den Toten handelt es sich um eine 51-jährige Frau, einen 51-jährigen Mann und ein zehnjähriges Mädchen.
Derzeit gehen die Ermittler nicht davon aus, dass weitere Personen am Geschehen beteiligt gewesen waren.
Eine Zeugin hatte die Leichen gegen 11.20 Uhr in einem Einfamilienhaus gefunden. In welcher Beziehung sie zu den Opfern stand, blieb zunächst unbekannt.
Wie die Bild-Zeitung berichtete, soll der Mann seine Frau und die Tochter getötet haben und dann Suizid begangen haben. Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Die Ortsdurchfahrt wurde am Sonntagnachmittag gesperrt. Hohenstadt liegt rund 30 Kilometer östlich von Nürnberg in der Nähe des beliebten Ausflugszieles Happurger See.
Erstmeldung 14.55 Uhr, zuletzt aktualisiert 16.29 Uhr
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide. Aufgrund der gegebenen Umstände hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: NEWS5 / Lars Haubner