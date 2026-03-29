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Teenager beim Vibrator-Klau erwischt
Radeberg - War es ihm peinlich oder wollte er die 45 Euro nicht ausgeben?
Gegen 11.30 Uhr betrat ein Teenager (16) am Freitag den "Rossmann"-Drogeriemarkt in Radeberg, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Kette führt neben diversen Medizin- und Pflegeprodukten auch ein Vibratoren-Sortiment, sogar mit eigener Hausmarke.
Danach stand wohl der Sinn des Jugendlichen - und so verschwanden zwei der Geräte in seinem Rucksack.
Doch weil die Freudenspender nicht ganz so billig sind, hat der Markt sie mit Diebstahlschutz versehen. So sprang die Alarmanlage sofort an, als der Teenie den Markt wieder verlassen wollte.
Eine Mitarbeiterin hielt ihn auf, rief die Polizei. Die ermittelt nun wegen Diebstahls.
Titelfoto: Manfred Segerer/Imago