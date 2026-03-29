Teenager beim Vibrator-Klau erwischt

Radeberg - War es ihm peinlich oder wollte er die 45 Euro nicht ausgeben?

Rossmann vertreibt in seinen Filialen auch Vibratoren. © Manfred Segerer/Imago

Gegen 11.30 Uhr betrat ein Teenager (16) am Freitag den "Rossmann"-Drogeriemarkt in Radeberg, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Kette führt neben diversen Medizin- und Pflegeprodukten auch ein Vibratoren-Sortiment, sogar mit eigener Hausmarke.

Danach stand wohl der Sinn des Jugendlichen - und so verschwanden zwei der Geräte in seinem Rucksack.