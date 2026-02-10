49-Jähriger bricht am Steuer plötzlich zusammen - Zwei Verletzte!
Berlin - Ein Autofahrer brach am Montag in Berlin-Spandau am Steuer zusammen. Zeitweise schwebte er in akuter Lebensgefahr.
Laut der Polizei waren der 49-Jährige und seine 40-jährige Beifahrerin gegen 20.30 Uhr auf dem Altstädter Ring in Richtung Falkenseer Platz unterwegs, als er plötzlich ohnmächtig wurde.
Seine Beifahrerin versuchte noch, den Wagen zu bändigen, doch das Auto prallte gegen ein Haltestellenschild der BVG.
Anschließend schleuderte das Fahrzeug über die gesamte Fahrbahn, prallte gegen einen baulichen Mittelstreifen und blieb schließlich auf einer Böschung zwischen mehreren Bäumen stehen.
Dort wurde der Fahrer von Rettungskräften aus dem Wagen getragen und reanimiert. Zudem erlitt er eine Kopfverletzung.
Seine Beifahrerin zog sich Verletzungen am unteren Rücken und an den Beinen zu. Beide wurden zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
