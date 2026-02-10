Geisterfahrer auf der A4: Polizei braucht Eure Hilfe

Gotha - Die Autobahnpolizei sucht einen Geisterfahrer und bittet um Zeugenhinweise .

Ein Falschfahrer war am Sonntag auf der A4 bei Gotha unterwegs. (Symbolfoto) © Tobias Hase/dpa

Wie die Beamten am Dienstag erklärten, hatten mehrere Autofahrer am vergangenen Sonntag (8. Februar) einen Falschfahrer auf der A4 Höhe Gotha-Boxberg gemeldet. Die ersten Notrufe waren gegen 18.33 Uhr in der Landeseinsatzzentrale eingegangen.

Den Schilderungen nach fuhr er in Fahrtrichtung Frankfurt am Main zwischen Gotha und Waltershausen entgegengesetzt auf der linken Fahrspur.

Viele Informationen liegen der Autobahnpolizei laut eigener Aussage noch nicht vor. Den Beamten ist bislang nur bekannt, dass es sich um ein Auto handelte.