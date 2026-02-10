Großer Polizeieinsatz in Mittelsachsen: Was ist hier los?

Leisnig - Großer Polizeieinsatz am Rand von Leisnig (Landkreis Mittelsachsen) am Dienstagvormittag! Mehrere Streifenwagen waren auf der Schloßstraße zu sehen, vermummte Beamte und Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerkes (THW) waren vor Ort.

Mehrere Polizeifahrzeuge waren am Dienstag auf der Schloßstraße in Leisnig im Einsatz. Dort gab es eine Durchsuchung - offenbar wegen einer Cannabis-Plantage. © EHL Media

Gegen 11 Uhr rückten die Einsatzkräfte zur Schloßstraße aus. Die Kriminalpolizei durchsuchte ein Wohnhaus.

"Die Maßnahmen fanden im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz statt", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24. Weitere Einzelheiten konnte die Polizei bislang nicht nennen. "Der Einsatz läuft noch", heißt es.

Wie TAG24 vor Ort erfuhr, soll eine Cannabis-Plantage in einem älteren Haus hochgenommen worden sein. Der markante Cannabis-Geruch war demnach wohl schon von Weitem wahrnehmbar.