Junge Männer auf Heimweg brutal zusammengetreten: Polizei sucht diesen Schläger

Bonn - Nach einem brutalen Angriff auf zwei junge Männer (20, 23) sucht die Polizei in Bonn mithilfe eines Fotos nach dem Tatverdächtigen. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der Mann wird der gefährlichen Körperverletzung verdächtigt. © Bildmontage: Polizei Bonn

Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte sich die Tat in der Nacht zum 14. September 2025 zugetragen. Demnach waren die beiden 20 und 23 Jahre alten Männer auf dem Nachhauseweg vom Pützchens Markt in Bonn, als sie gegen 3.30 Uhr auf den Tatverdächtigen stießen.

Dieser soll gemeinsam mit einem Komplizen (19), der bereits ermittelt werden konnte, zunächst den 20-Jährigen gegen die Hüfte getreten und mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, ehe er anschließend mehrfach auf den 23-Jährigen einschlug und eintrat, bis dieser zu Boden ging. Auch dort schlug und trat er weiter auf den Geschädigten ein.

"Einer Zeugin gelang es, den Unbekannten am Tatort im Bereich Siegburger Straße/Friedensstraße zu fotografieren", schilderte der Polizeisprecher.

Weil die Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Gesuchten geführt haben, bitten die Beamten nun um Mithilfe aus der Bevölkerung und haben dazu auch das Bild veröffentlicht, das die Zeugin in der Tatnacht gemacht hatte.