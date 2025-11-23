49-Jähriger schaltet Licht in seiner Garage an, plötzlich kommt es zur Explosion und Feuer
Laußig/OT Pristäblich - Ein 49-Jähriger wurde am Samstag in seiner Garage verletzt. Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) rückten aus.
Wie Polizeisprecher Chris Graupner am Sonntag mitteilte, ging der Mann gegen 10.10 Uhr in seine Garage in der Ernst-Thälmann-Straße in Laußig (Landkreis Nordsachen).
Als er das Licht anschaltete, kam es zu einer Explosion.
Durch die Explosion gerieten Gegenstände in der Garage in Brand. Der 49-Jährige erlitt eine Rauchgasintoxikation und musste ärztlich behandelt werden.
Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr löschten die Flammen. Dabei fanden sie verschiedene feuergefährliche Substanzen, wie beispielsweise Gasflaschen.
Das THW rückte ebenfalls aus und stellte fest, ob das Gebäude einsturzgefährdet ist.
Wie es zu der plötzlichen Explosion und dem Feuer kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Ein Bandursachenermittler ist im Einsatz.
Die Höhe des Sachschadens konnte am Sonntagmittag noch nicht beziffert werden.
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa