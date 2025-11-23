49-Jähriger schaltet Licht in seiner Garage an, plötzlich kommt es zur Explosion und Feuer

Laußig/OT Pristäblich - Ein 49-Jähriger wurde am Samstag in seiner Garage verletzt. Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) rückten aus.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr brachten die Flammen unter Kontrolle. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie Polizeisprecher Chris Graupner am Sonntag mitteilte, ging der Mann gegen 10.10 Uhr in seine Garage in der Ernst-Thälmann-Straße in Laußig (Landkreis Nordsachen).

Als er das Licht anschaltete, kam es zu einer Explosion.

Durch die Explosion gerieten Gegenstände in der Garage in Brand. Der 49-Jährige erlitt eine Rauchgasintoxikation und musste ärztlich behandelt werden.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr löschten die Flammen. Dabei fanden sie verschiedene feuergefährliche Substanzen, wie beispielsweise Gasflaschen.