Polizei kontrolliert auf Autobahnen: Zahlreiche Verstöße aufgedeckt

Hohe Börde - An nur einem Wochenende machte die Autobahnpolizei in Sachsen-Anhalt zahlreiche Entdeckungen: Ein Mann war den Beamten bereits bekannt.

Die Polizei kontrollierte am Wochenende auf den Autobahnen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

In der Spanne von Freitag bis Sonntag führten die Beamten wieder Schwerpunktkontrollen auf den Autobahnen 2, 14 und 36 durch. Ein besonderes Augenmerk lag auf der Fahrtüchtigkeit der Autofahrer.

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, mussten mehrere Verstöße geahndet werden. Zwei Autofahrer waren beispielsweise betrunken und pusteten bis zu 1,7 Promille.

Insgesamt vier Personen saßen unter Drogen am Steuer, sie hatten zuvor Amphetamine, THC oder Kokain konsumiert. Zwei weitere Verdächtige hatten sowohl Alkohol als auch Betäubungsmittel intus.

Bei der Kontrolle von einem Mann fiel den Beamten auf, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl ausstand. Allen Verkehrssündern wurde die Weiterfahrt untersagt.