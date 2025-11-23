Fake-Polizist bei Polizei am Telefon: Beamten können Schlimmeres verhindern

Brandenburg (Havel) - Ein Anrufer hat sich mitten in der Nacht bei der Polizei in Brandenburg als vermeintlicher Kollege ausgegeben und versucht, Daten aus einem polizeilichen Auskunftssystem zu bekommen.

Auf Nachfragen des Einsatzbearbeiters konnte der Schwindler nicht antworten. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei mitteilte, rief der Mann am Samstag um 4.20 Uhr mit einer Mobilnummer bei der Polizeiinspektion an und bat um einen Abgleich von Personendaten.

Wie sich dann herausstellte, nannte der angebliche Polizeibeamte einen falschen Dienstgrad und eine falsche Dienststelle.

"Der wollte was rauskriegen", sagte ein Sprecher der Polizei in Brandenburg an der Havel.

Als der Einsatzbearbeiter in Brandenburg an der Havel Rückfragen stellte, brach der Unbekannte das Gespräch wegen angeblicher Verbindungsprobleme ab.