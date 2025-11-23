Attacke mit Glasflasche auf Tanzparty: 19-Jähriger geht k. o.

Gera - Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 19-Jähriger auf einer Tanzveranstaltung in Gera mit einer Glasflasche niedergeschlagen.

Der Tatverdächtige wird nach dem Angriff auf der Tanzparty gesucht. (Symbolfoto) © 123RF/vershininphoto

Ein derzeit noch Unbekannter hatte den jungen Mann gegen 2.35 Uhr in einer Lokalität in der Heinrichstraße angegriffen, wie die Polizei erklärte.

Der 19-Jährige wurde bewusstlos und musste von den alarmierten Rettungskräften medizinisch versorgt werden. Danach wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Der mutmaßliche Täter konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht gefunden werden.