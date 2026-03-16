49-Jähriger schießt mit Luftgewehr aus Wohnung: Passant verletzt

Mönchengladbach - In Mönchengladbach hat ein 49-Jähriger mit einem Luftgewehr aus dem Fenster seiner Wohnung geschossen. Ein Passant (24) wurde verletzt.

Das Luftgewehr wurde durch die Kriminalpolizei sichergestellt. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Nach Angaben der Polizei waren die Beamten am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr in den Stadtteil Eicken alarmiert worden, nachdem ein 24-jähriger Fußgänger durch ein Projektil getroffen wurde und leichte Blessuren davongetragen hatte.

Die Einsatzkräfte stellten dann an dem Gebäude, das gegenüber des Wohnhauses des Schützen lag, mehrere Einschusslöcher an einer Wohnung im Erdgeschoss fest und suchten daraufhin den 49-jährigen Verdächtigen auf.

Der Mann befand sich in seiner Wohnung, als eine Beamtin samt ihres Diensthundes Brix im Garten des Mönchengladbachers auf das Luftgewehr stieß. Anschließend habe der 49-Jährige eingeräumt, zuvor mit der aufgefundenen Waffe auf das gegenüberliegende Gebäude geschossen zu haben. "Eine entsprechende Genehmigung besitzt er nicht", schilderte ein Polizeisprecher.